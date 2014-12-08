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时事要闻 | 2014年 12月 8日 星期一 16:12 BJT

菲律宾外长称仲裁是解决南海争议的唯一道路

路透马尼拉12月8日 - 菲律宾外长德尔罗萨里奥周一表示，仲裁是实现南海争议获得公正、持久解决的唯一道路。

12月7日，中国外交部受权发表《中华人民共和国政府关于菲律宾共和国所提南海仲裁案管辖权问题的立场文件》，重申中国不接受、不参与该仲裁的严正立场，并从法律角度全面阐述中国关于仲裁庭没有管辖权的立场和理据。

中国外交部称，菲律宾提起强制仲裁程序，“其目的并非像菲律宾所标榜的那样寻求和平解决南海问题，而是试图通过仲裁向中国施加政治压力”。

德尔罗萨里奥对路透表示，“这是维护我们的合法利益，这不是寻求随便达成什么解决方案，而是寻求达成基于国际法的一项公正、持久的解决方案。”

中国始终反对仲裁，坚持以双边方式解决南海争议。海牙仲裁法庭要求中国在12月15日之前做出回复。

德尔罗萨里奥称，中方拒绝参与仲裁将加快这一进程，裁决可能最早在2016年第一季度发布。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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