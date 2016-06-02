专访：菲律宾候任外长称菲律宾不会奉承任何国家

路透马尼拉6月1日（记者 Manuel Mogato/Karen Lema） - 菲律宾候任外长亚赛（Perfecto Yasay）周三对路透称，菲律宾不会与长期安全盟友美国疏远，也不会奉承任何国家。

这是亚赛被候任总统杜特尔特提名为外长以来首次接受外媒采访。亚赛在采访中强调菲律宾将独立处理与中国的南海争端。

“我们不会奉承任何国家。”亚赛在马尼拉称。

亚赛称，菲律宾同中国的关系应当改善。

“只要（中国）遵守法律法规，尊重我们的主权和领土完整……我们就应当继续确保加强我们的友谊和关系。”他说道。

中国外长王毅在加拿大首都渥太华对记者称，中国与菲方对话大门一直是敞开的，对话有助于打破近年来中菲关系的僵局。

王毅表示，如果菲方真心愿意回到对话协商的轨道上来，中方表示欢迎。

王毅还称，中方乐见菲律宾新一届政府就此作出明智的选择。

杜特尔特周二称，菲律宾不会依赖美国。这暗示菲律宾在南海及安全问题上可能改变方式。

“他只是在阐明立场：根据宪法，我们将奉行独立外交政策。”亚赛指的是杜特尔特的言论。（完）