菲律宾候任总统杜特尔特称在南海问题上不会放弃本国权益

路透菲律宾达沃6月2日 - 菲律宾候任总统杜特尔特周四称，他不会在南海斯卡伯勒浅滩（中国称“黄岩岛”）问题上放弃菲律宾的权益。

“永远不会有我们在斯卡伯勒浅滩问题上放弃我国权益的情况出现。”杜特尔特在与中国驻菲律宾大使赵鉴华会谈后的记者会上称。

“这不是领土问题。是由于（中国）在那里的建设活动导致（我们）被阻碍或被妨碍的问题，我们无法自由行使《联合国海洋法公约》赋予我们的200海里专属经济区权利。”

杜特尔特称，他未与赵鉴华讨论南海争端，因为菲律宾正等待海牙仲裁法庭的决定。

菲律宾已向海牙仲裁法庭提起南海仲裁案，而中国对此案的立场是不接受、不参与。

杜特尔特称，他将寻求通过多边谈判、和平解决南海主权问题。（完）