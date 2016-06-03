菲律宾候任总统杜特尔特称在南海问题上不会放弃本国权益

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透菲律宾达沃6月2日 - 菲律宾候任总统杜特尔特周四称，他不会在南海斯卡伯勒浅滩（中国称“黄岩岛”）问题上放弃菲律宾的权益。
“永远不会有我们在斯卡伯勒浅滩问题上放弃我国权益的情况出现。”杜特尔特在与中国驻菲律宾大使赵鉴华会谈后的记者会上称。
“这不是领土问题。是由于（中国）在那里的建设活动导致（我们）被阻碍或被妨碍的问题，我们无法自由行使《联合国海洋法公约》赋予我们的200海里专属经济区权利。”
杜特尔特称，他未与赵鉴华讨论南海争端，因为菲律宾正等待海牙仲裁法庭的决定。
菲律宾已向海牙仲裁法庭提起南海仲裁案，而中国对此案的立场是不接受、不参与。
杜特尔特称，他将寻求通过多边谈判、和平解决南海主权问题。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。