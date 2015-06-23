参与菲日演习的日本军机现身南海争议水域上空

(本文由路透中文网编译提供)

路透普林塞萨港6月23日 - 在日本与菲律宾开始举行联合海上演习之际，日本一架军用巡逻机周二出现在南海争议水域上空。

据日菲官员称，这架日本P3-C“猎户座”侦察机在中菲存在争议的礼乐滩（Reed Bank）边缘的1,524米上空飞行，机上载有三名菲律宾机组人员。菲律宾的一架较小型巡逻机伴随飞行。

“我们演习了搜救模式，这是人道主义援助和救灾行动的关键，”海军上校Jonas Lumawag在普林塞萨港国际机场说。

“这是我们首次与菲方人员一道在该地区进行此类活动，”日本海上自卫队指挥官Hiromi Hamano在P3-C巡逻机返回巴拉望岛后说道。

中国官媒新华社针对菲日为期两天的搜救演练谴责日本的“干涉”行为。（完）