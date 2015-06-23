更新版 1-参与菲日演习的日本军机现身南海争议水域上空

日本已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
(本文由路透中文网编译提供)
（新增中国外交部评论）
路透普林塞萨港6月23日 - 在日本与菲律宾开始举行联合海上演习之际，日本一架军用巡逻机周二出现在南海争议水域上空。
据日菲官员称，这架日本P3-C“猎户座”侦察机在中菲存在争议的礼乐滩（Reed Bank）边缘的1,524米上空飞行，机上载有三名菲律宾机组人员。菲律宾的一架较小型巡逻机伴随飞行。
“我们演习了搜救模式，这是人道主义援助和救灾行动的关键，”海军上校Jonas Lumawag在普林塞萨港国际机场说。
“这是我们首次与菲方人员一道在该地区进行此类活动，”日本海上自卫队指挥官Hiromi Hamano在P3-C巡逻机返回巴拉望岛后说道。
中国外交部发言人陆慷在例行记者会上称，“我们希望有关方面不要人为地故意渲染甚至制造本地区的所谓紧张，希望有关方面的互动能够切实有助于本地区的和平与稳定，而不是做相反的事情。”
中国官媒新华社针对菲日为期两天的搜救演练谴责日本的“干涉”行为。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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