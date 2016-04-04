日本潜艇15年来首访菲律宾

路透菲律宾苏比克湾4月3日（记者 Peter Blaza） - 一艘日本潜艇周日停靠在菲律宾港口，这是15年来首次，显示出两国正在增加在军事方面的合作。

本次出访东南亚的这艘潜艇是日本最新也是最大的潜艇之一，在两艘日本驱逐舰一路护卫下驶入了位于苏比克湾的前美军基地。

“这只是一次演习，主要目的是训练官兵，”日本潜艇的艇长Hiraoki Yoshino告诉记者们。

“我们并非向任何国家发出任何信息，”他说道，并表示此访旨在增进日本和菲律宾之间的信任。

菲律宾和美国周一开始联合军事演习，包括模拟收复被假想敌占据的南海岛屿。这次演习很可能触怒中国。（完）