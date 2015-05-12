菲律宾军方组织记者乘机前往中业岛

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透南海中业岛5月11日 （记者 Manuel Mogato） - 菲律宾军方C-130运输机飞往中业岛途中经过一处暗礁，中国正在迅速将该暗礁变成岛屿。
这架前往中业岛的C-130飞机上载有菲律宾当地记者和外国记者，从机上可见Subi Reef（中国称渚碧礁）上至少有两台起重机和两艘挖泥船。
菲律宾军方官员和安全专家称，中国在斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）的七个岛礁附近填海造地令中业岛等菲律宾岛屿面临危险。菲律宾称中业岛为帕加萨岛（Pagasa）。
飞机在中业岛的简易跑道上颠簸着陆后，岛上级别最高的军人Ferdinand Atos向记者表示，“过去两年，我们看到（中国填海造地）快速进展。他们离我们越来越近。这是一个威胁”。
菲律宾官员称，Subi Reef距中业岛仅14海里，夜晚可见那里的灯光。
Atos称，中国巡逻船尚未试图靠近中业岛，该岛四周是浅水。
但新加坡东南亚研究所南海专家Ian Storey称，菲律宾占据的中业岛和斯普拉特利群岛其他地方可能将很难保住。
“一旦（中国）的所有设施都开始运行，这将让菲律宾的处境更加艰难，”Storey说道。“中国将能更经常地骚扰菲律宾海岸警卫队和海军的船只……他们（中国）可能会试图在帕加萨岛等菲律宾占领的其他环礁上实施封锁。”
对路透就有关菲律宾军方组织记者前往中业岛寻求置评的请求，中国外交部未立即作出回应。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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