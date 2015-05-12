菲律宾军方组织记者乘机前往中业岛

(本文由路透中文网编译提供)

路透南海中业岛5月11日 - 菲律宾军方C-130运输机飞往中业岛途中经过一处暗礁，中国正在迅速将该暗礁变成岛屿。

这架前往中业岛的C-130飞机上载有菲律宾当地记者和外国记者，从机上可见Subi Reef（中国称渚碧礁）上至少有两台起重机和两艘挖泥船。

菲律宾军方官员和安全专家称，中国在斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）的七个岛礁附近填海造地令中业岛等菲律宾岛屿面临危险。菲律宾称中业岛为帕加萨岛（Pagasa）。

飞机在中业岛的简易跑道上颠簸着陆后，岛上级别最高的军人Ferdinand Atos向记者表示，“过去两年，我们看到（中国填海造地）快速进展。他们离我们越来越近。这是一个威胁”。

菲律宾官员称，Subi Reef距中业岛仅14海里，夜晚可见那里的灯光。

Atos称，中国巡逻船尚未试图靠近中业岛，该岛四周是浅水。

但新加坡东南亚研究所南海专家Ian Storey称，菲律宾占据的中业岛和斯普拉特利群岛其他地方可能将很难保住。

“一旦（中国）的所有设施都开始运行，这将让菲律宾的处境更加艰难，”Storey说道。“中国将能更经常地骚扰菲律宾海岸警卫队和海军的船只……他们（中国）可能会试图在帕加萨岛等菲律宾占领的其他环礁上实施封锁。”

对路透就有关菲律宾军方组织记者前往中业岛寻求置评的请求，中国外交部未立即作出回应。（完）