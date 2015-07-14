独家：菲律宾在维修仁爱礁上的搁浅军舰--消息

路透马尼拉7月14日 （记者 Manuel Mogato） - 菲律宾海军正在悄然加固其在1999年搁浅于南海仁爱礁（Second Thomas Shoal）上的一艘生锈军舰的船体和甲板，以防止该舰解体，这显示该国决心加强对该礁的控制。

曾在该舰驻留的两名菲律宾海军军官最近接受路透采访时称，自去年底，菲律宾海军使用木质渔船和其他小型船只将水泥、钢铁、电缆线和焊接设备运至军舰BRP Sierra Madre。

这艘100米长的军舰是二战期间为美国海军建造的，最后转手给了菲律宾海军。菲律宾海军此前有意将此舰搁浅于仁爱礁上，以宣示菲律宾对该礁的主权声索。

仁爱礁位于菲律宾巴拉望地区西南105海里（195公里）处，菲律宾将其视为位于该国200海里的专属经济区内。中国称该礁是中国的领土。

“我们知道中国一直在等待该舰解体，但我们正竭尽全力不让这发生，”上述菲海军军官中的一人说道，并称尽管维修工作进展缓慢，但应可在年底前完成。

另外一名海军军官称，焊接工作在晚上进行，因为太热了。他并称，船体内放了混凝土基石，以对船体进行稳固。

上述两位菲海军军官均称他们今年早些时候看到进行维修工作，但没有提供具体日期。因为未获授权接受媒体采访，他们不愿具名。

被问及该维修工作时，菲律宾外交部发言人傅查理（Charles Jose）拒绝置评。但他表示，这样的工作并不违反中国和东南亚国家于2002年签署的《南海各方行为宣言》。该宣言禁止改变争议地区现状。

“我们认为对现有设施进行维修和维护是被允许的……尤其是如果此类维修和维护工作是为了我们人员的安全和航行安全，”傅查理说道。

菲律宾国防部拒绝置评。

中国国防部和外交部没有对置评请求作出回应。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。