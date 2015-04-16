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时事要闻 | 2015年 4月 16日 星期四 10:42 BJT

菲律宾外长称就中菲南海争议向美国寻求支持

路透马尼拉4月15日 - 菲律宾外长罗萨里奥周三称，菲律宾正在就如何对抗中国在南海的扩张活动向美国寻求更多“实质性的”支持。

中国在南沙岛礁的填海造地活动让包括菲律宾、越南在内的南海主权声索国感到担忧，同时也引起美国政府官员及军方的批评。

“我方目前从可采取更强硬立场以捍卫我方坚持法治立场的角度，正在向美方寻求更多支持，”罗萨里奥对记者说。

“我希望采取防御，也想看看能否得到更多实质性支持。”罗萨里奥没有说明正在寻求何种支持。

菲律宾总统阿基诺近期接受法新社采访时称，中国对南海的主权声索主张引发各国恐惧，可能因此出现关于领土主权争端的冲突。

中国外交部发言人洪磊周三在例行记者会被问及相关问题时表示：“菲方指责毫无道理。”

洪磊称：“中方敦促菲方切实尊重中国领土主权。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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