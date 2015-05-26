菲律宾寻求让美国加强安全承诺

路透菲律宾FORT SAN FELIPE 5月25日 - 菲律宾国防部长加斯明周一表示，菲律宾正在寻求让美国加强其对盟国的安全承诺。

加斯明称，他周三将在夏威夷与美国国防部长卡特会面，以寻求让美国加强相关承诺。

“我将谈及他们向我们提供援助的范围以及他们会做什么来帮助我们的问题，因为眼下我们正在受到压制，”加斯明在马尼拉南部一处海军基地对记者说。

“我们对西菲律宾海（南海）正在发生的事情感到担心。那里的航行自由受到干扰，就连美国飞机在国际空域的飞行都受到挑战。”

一位军方高官对路透称，加斯明可能请求美国向菲律宾提供二手手机、船舰以及海岸雷达系统。

加斯明下周还将随同菲律宾总统阿基诺对日本进行为期三天的访问，届时双方会讨论南海局势问题。

加斯明称，双方还可能就日本向菲律宾转让军事设备以加强海上安全问题进行磋商。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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