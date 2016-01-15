菲律宾提议与美国在南海进行联合巡逻（更新版）

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
（增加五角大楼发言人评论）
路透马尼拉1月14日 - 菲律宾国防部发言人Peter Paul Galvez周四称，已经请求美国一道举行联合海上巡逻。
美国和菲律宾的外长和防长本周在华盛顿召开会议，讨论贸易和安全问题，会议聚焦南海局势。
“我们建议共同在该地区巡逻，”Galvez在马尼拉对记者们表示。“有必要在南海展现更多联合存在。”
美国海军部长麦伯斯（Ray Mabus）强调了美菲关系的重要性，但拒绝对菲律宾请求美国联合巡逻一事置评。
五角大楼发言人Bill Urban称，美国常年与盟国进行“许多联合防卫活动”，包括演习、能力建设、训练及情报共享等。
“我们不对我们的联合计划磋商事项置评，但我们会定期评估加强和提高我们军事合作的方式，以更好地应对地区安全挑战。”该发言人称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。