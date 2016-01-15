菲律宾提议与美国在南海进行联合巡逻（更新版）

（增加五角大楼发言人评论）

路透马尼拉1月14日 - 菲律宾国防部发言人Peter Paul Galvez周四称，已经请求美国一道举行联合海上巡逻。

美国和菲律宾的外长和防长本周在华盛顿召开会议，讨论贸易和安全问题，会议聚焦南海局势。

“我们建议共同在该地区巡逻，”Galvez在马尼拉对记者们表示。“有必要在南海展现更多联合存在。”

美国海军部长麦伯斯（Ray Mabus）强调了美菲关系的重要性，但拒绝对菲律宾请求美国联合巡逻一事置评。

五角大楼发言人Bill Urban称，美国常年与盟国进行“许多联合防卫活动”，包括演习、能力建设、训练及情报共享等。

“我们不对我们的联合计划磋商事项置评，但我们会定期评估加强和提高我们军事合作的方式，以更好地应对地区安全挑战。”该发言人称。（完）