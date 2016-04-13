菲律宾和越南将磋商在南海举行联合演习和海上巡逻--消息人士

路透马尼拉4月13日 （记者 Manuel Mogato） - 军方消息人士称，菲律宾与越南的国防官员将于本周会面，就可能进行的联合演习和海上巡逻举行磋商。

一名高级军官告诉路透，越南和菲律宾将讨论巡逻和演习，但本周不太可能达成协议。

“这些是初步讨论，”他说道。“这些可能需要时间，但我们希望推进至下一个层次。”

因未获授权对媒体发言，该官员不愿具名。菲律宾国防部的另一名消息人士证实了该信息。

菲律宾1月提议与美国一道进行海上巡逻。一名外交官员称，海上巡逻可能在一年内实现。

“双方仍就此展开讨论，”该官员告诉路透。

随着中国扩大在南海的活动范围，并在西沙群岛和南沙群岛部署军事装备，菲律宾和越南去年11月结成战略伙伴关系，以加强双边安全关系。

越南国防部副部长阮志荣（Nguyen Chi Vinh）和菲律宾国防部副部长阿斯库埃塔（Honorio Azcueta）周四将举行会晤。（完）