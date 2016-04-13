菲律宾和越南将磋商在南海举行联合演习和海上巡逻--消息人士

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透马尼拉4月13日 （记者 Manuel Mogato） - 军方消息人士称，菲律宾与越南的国防官员将于本周会面，就可能进行的联合演习和海上巡逻举行磋商。
一名高级军官告诉路透，越南和菲律宾将讨论巡逻和演习，但本周不太可能达成协议。
“这些是初步讨论，”他说道。“这些可能需要时间，但我们希望推进至下一个层次。”
因未获授权对媒体发言，该官员不愿具名。菲律宾国防部的另一名消息人士证实了该信息。
菲律宾1月提议与美国一道进行海上巡逻。一名外交官员称，海上巡逻可能在一年内实现。
“双方仍就此展开讨论，”该官员告诉路透。
随着中国扩大在南海的活动范围，并在西沙群岛和南沙群岛部署军事装备，菲律宾和越南去年11月结成战略伙伴关系，以加强双边安全关系。
越南国防部副部长阮志荣（Nguyen Chi Vinh）和菲律宾国防部副部长阿斯库埃塔（Honorio Azcueta）周四将举行会晤。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。