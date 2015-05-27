菲律宾和越南军人南海“联欢”：踢足球 唱卡拉OK

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉5月27日 （记者 Manuel Mogato） - 越南和菲律宾士兵周三在南海北子岛（Northeast Cay）上一起踢足球，唱卡拉OK。这是两国在与中国就南海问题的对抗中益发加强双边安全关系的迹象。

两国暂时搁置数十年来对斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）的主权争端，试图共同对抗中国，也由此加强了双边合作。

菲律宾高级海军官员称，双方军人在菲律宾占有的北子岛（Northeast Cay）进行足球和排球比赛。他们表示，一艘越南海军船只早前将约60名越南士兵载至北子岛，菲律宾方面有100名军人参与了这次活动。

“我们会玩的很开心。这些活动有助于提高两国在这片有争议海域驻军的融洽程度，密切双方海军的关系，”一位不愿具名的菲律宾高级海军军官表示。

去年，菲律宾军人前往仅数英里开外由越南占有的南子岛（Southwest Cay），双方举行了类似的“联谊”活动。

此后，越南军舰对马尼拉进行了访问。两国还建立了一条海军热线，给双方渔民返国提供了帮助。

菲律宾军官最近亦曾向路透表示，双方还非正式地探讨了在南海进行联合海军巡逻问题。

一位越南军官称，菲方前些时候提出了这个想法，但现在什么都未确定。

外交官和专家们将这种新型的伙伴关系视为亚洲各国出于对中国的担忧，而正在结成非正式的联盟。（完）