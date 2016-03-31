美副防长称若中国划设南海防空识别区 美国不予承认

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透华盛顿3月30日（记者 Andrea Shalal） - 美国国防部副部长沃克（Robert Work）周三称，美国已向中国表示，中国若划设南海防空识别区，美国不会予以承认，且认为这类行为“破坏稳定”。
美国官员此前表示，预计国际法庭将在未来几周就菲律宾提起的南海仲裁案作出裁决，这可能促使中国像2013年划设东海防空识别区那样，宣布在南海划设防空识别区。
沃克在《华盛顿邮报》主办的一个活动上称，美国不会承认在南海的此类防空识别区，正如美国不承认中国划设的东海防空识别区一样。
“我们认为他们没有国际法依据，我们也已多次表示我们将在国际法允许的任何地方飞行、航行、前往。”沃克称。
“我们已向中方相当明确地表示，我们认为划设防空识别区会破坏稳定。我们希望所有的南海主权声索通过调解、而非武力或恫吓解决。”沃克说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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