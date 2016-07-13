中国驻美大使称南海仲裁案仲裁结果将加剧冲突（更新版）

（新增澳洲等各方反应）

路透华盛顿/北京7月12日 - 中国驻美大使崔天凯周二表示，南海仲裁案仲裁庭否认中国在南海的权利主张，这会加剧冲突乃至对抗。

崔天凯在华盛顿的一个国际论坛上还表示，中方依然坚持与其他各方通过谈判来解决南海争议。

海牙仲裁法庭周二裁定，中国拦截菲律宾船只、妨碍菲律宾捕鱼和石油开采的行为违反了菲律宾在其专属经济区享有的主权权利。南海仲裁案被视为对中国不断提高的实力、及其与美国经济战略竞争的一次考验。

崔天凯认为南海紧张局势升级与过去几年中美国重心东移亚洲有关。崔天凯表示，南海仲裁案有可能会打开滥用仲裁程序的大门。

崔天凯称，这势必会削弱并破坏各国通过谈判磋商来解决争议的动力，会加剧冲突乃至对抗。

美国称，该裁决应被视为最终结果，且对各方具有拘束力。中国指责美国加剧紧张局势，是使该地区“军事化”的真正推手。

“我们当然会敦促各方不要利用这次仲裁作为采取升级或挑衅行动的机会，”白宫发言人Josh Earnest在记者会上对媒体表示。

中国外交部不接受仲裁裁决，称中国人民在南海的活动已有2,000多年历史，南海诸岛拥有专属经济区，并已通过1948年版地图中的“九段线”宣告于世。

崔天凯在美国战略与国际研究中心(CSIS)论坛上表示，中国将竭尽所能保证该地区商贸的畅通无阻，并阻止任何破坏该地区稳定的企图。

美国盟友澳洲告诫任何权利主张方都不要采取单边行动。

“澳洲将继续行使国际法赋予的船只和飞机自由出入的权力，也支持其他国家这样做，”澳洲外交部长毕夏普在声明中称。

联合国秘书长潘基文呼吁有关各方，在遵守国际法的基础上以和平友好的方式对话解决南海争端，避免任何可能刺激或加剧紧张局势的行动。

台湾则表示绝不接受上述仲裁结果，称该仲裁严重损及其相关权利，也主张此仲裁判断对其不具法律拘束力。

同样也在该水域主张权利的马来西亚表示，相信可以通过外交和法律程序来解决争端。(完)