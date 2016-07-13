焦点：南海仲裁结果出炉后原油和航运市场神经紧绷

图为在海上航行的一艘油轮。 REUTERS/Edgar Su/File Photo

路透新加坡7月12日 - 全球原油和航运市场周二做出紧张反应，此前海牙仲裁法庭裁定，驳回中国对于南中国海大片水域的权利主张，加剧了这一至关重要航线的地缘紧张局势。

仲裁法庭裁定，中国侵犯了菲律宾的主权权利，中国对南中国海历史性权利的主张没有法理依据。

这项裁定被视为菲律宾和越南等该地区其他声索国的胜利。但中国不接受、不承认该裁决，并称中国军队将保卫国家主权。市场神经非常紧绷。

尽管航运商和原油交易商称，他们认为仲裁结果不会对航运产生直接影响，但该仲裁出炉后油价跳升。1110 GMT时，布兰特原油期货价格上涨逾1美元或超过2%，至47.60美元。

“商业船只被允许在全球各个大洋开展合法业务，而不用被迫改变航线或推迟，这至关重要。我们当然将在未来几周密切关注任何干预迹象，”国际航运工会(ICS)秘书长Peter Hinchliffe表示。

南沙群岛和同样存在争议的西沙群岛之间的南海盆地深海区域，是将中国、日本和韩国的工业中心与欧洲以及中东相连的最直接航线。

该地区的地理形态，决定了从经济角度而言，大型油轮、乾散货运输船和集装箱船几乎没有其他替代路线。

新加坡海运协会(SSA)主席Esben Poulsson表示，任何限制商业船只无害通行权利、以及安全航行自由的行为，都可能推高船运成本，从而对海上贸易带来不利影响。

路透船运数据显示，以巨型油轮(VLCC)为例，无论何时，都有25艘左右的巨型油轮正在通过南沙群岛和西沙群岛之间海域，这些船只的运能足以满足日本大约11天的石油需求。

不过，一些行业人士却没那么紧张。

“这完全是政治，”海运经纪商Banchero Costa的研究主管Ralph Leszczynski表示。

“中国将无视这个结果，裁决也不会改变现状。唯一受到影响的是获得海洋油气储藏渠道，或者还有渔业捕捞区域，”他说。

保险公司称，短期内保费不大可能上涨。

“目前我们预计保费不会因这个仲裁结果上涨，如果保险市场对在该区域经营的业者加价，我们会感到意外，”香港海运保险经纪Latitude Brokers的创始合伙人Andrew Brooker表示。

劳合社市场协会(Lloyd’s Market Association)海运保险经理Neil Roberts表示，南海不在该会联合战争险委员会的名单之列，该名单罗列了保险热点地区。

“除非南海被列入该名单，否则保费不会上涨，”Roberts对路透表示。“南沙群岛及附近岛礁的水域很浅，商业航运不大可能在这些区域行驶。

南海海运地图：tmsnrt.rs/29uhxdx

南海领土争议图：tmsnrt.rs/1jLPafe (完)