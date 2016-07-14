美国低调游说南海争议国家保持冷静 以缓解紧张局势

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透7月13日 - 几名美国政府官员周三表示，美国政府正以低调外交方式，游说菲律宾、印尼、越南和其他亚洲国家，不要拿国际法庭的南海仲裁大肆发挥。这次仲裁否认了中国在南海的领土主张。
“我们希望平息事态，好让这些问题能够理性处理，而非情绪用事，”一名官员匿名描述秘密外交讯息时说。
消息人士称，这些讯息通过美国驻外使馆以及外国驻美使馆传递，其他则由美国国防部长阿什顿卡特、国务卿克里和其他高级官员直接传达。
该官员称，“这是在全面要求冷静，并不是企图在亚洲联合起来和中国作对，那会落入一套不实论调的圈套，说美国在带头组成一个遏制中国的联盟，”该官员称。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
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