美国低调游说南海争议国家保持冷静 以缓解紧张局势

路透7月13日 - 几名美国政府官员周三表示，美国政府正以低调外交方式，游说菲律宾、印尼、越南和其他亚洲国家，不要拿国际法庭的南海仲裁大肆发挥。这次仲裁否认了中国在南海的领土主张。

“我们希望平息事态，好让这些问题能够理性处理，而非情绪用事，”一名官员匿名描述秘密外交讯息时说。

消息人士称，这些讯息通过美国驻外使馆以及外国驻美使馆传递，其他则由美国国防部长阿什顿卡特、国务卿克里和其他高级官员直接传达。

该官员称，“这是在全面要求冷静，并不是企图在亚洲联合起来和中国作对，那会落入一套不实论调的圈套，说美国在带头组成一个遏制中国的联盟，”该官员称。(完)