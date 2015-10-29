澳大利亚军舰访华 下周将与中国海军在南海举行联合演习

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼10月29日 - 澳大利亚国防部长玛丽斯·佩恩（Marise Payne）周四称，澳大利亚的两艘军舰下周将与中国海军在南海举行联合演习。
佩恩称，澳大利亚的HMAS Stuart和HMAS Arunta号军舰将访问湛江港，并参加下周初的预定军事演习。
“澳大利亚皇家海军与地区内海军的交往历史悠久，并经常进行港口访问和演习--包括在中国，”佩恩在声明中表示。
“美国在2015年10月27日在南海活动之后，HMAS Arunta号和HMAS Stuart号军舰的行程安排没有改变或者推迟。”
声明未透露确切演习地点的细节。澳大利亚媒体称，这次演习可能包括实弹演习内容。
美国海军“拉森号”驱逐舰周二到中国在南海建设的人工岛礁周边12海里范围内巡逻，中国对此表示强烈不满和坚决反对。
澳大利亚表示强烈支持航行自由，但没有对美国的巡逻行动表示欢迎。
“澳大利亚在维护和平与稳定，尊重国际法，维护南海贸易畅通和南海航行与飞越自由方面拥有合法权益，”佩恩称，但没有表示澳大利亚是否正在计划类似的维护航行自由的行动。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)