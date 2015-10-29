澳大利亚军舰访华 下周将与中国海军在南海举行联合演习

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼10月29日 - 澳大利亚国防部长玛丽斯·佩恩（Marise Payne）周四称，澳大利亚的两艘军舰下周将与中国海军在南海举行联合演习。

佩恩称，澳大利亚的HMAS Stuart和HMAS Arunta号军舰将访问湛江港，并参加下周初的预定军事演习。

“澳大利亚皇家海军与地区内海军的交往历史悠久，并经常进行港口访问和演习--包括在中国，”佩恩在声明中表示。

“美国在2015年10月27日在南海活动之后，HMAS Arunta号和HMAS Stuart号军舰的行程安排没有改变或者推迟。”

声明未透露确切演习地点的细节。澳大利亚媒体称，这次演习可能包括实弹演习内容。

美国海军“拉森号”驱逐舰周二到中国在南海建设的人工岛礁周边12海里范围内巡逻，中国对此表示强烈不满和坚决反对。

澳大利亚表示强烈支持航行自由，但没有对美国的巡逻行动表示欢迎。

“澳大利亚在维护和平与稳定，尊重国际法，维护南海贸易畅通和南海航行与飞越自由方面拥有合法权益，”佩恩称，但没有表示澳大利亚是否正在计划类似的维护航行自由的行动。(完)