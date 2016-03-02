美防长卡特称中国在南海“激进”行动将造成后果

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山3月1日 - 美国国防部长卡特周二针对他所称的中国在南海地区“激进”行动发出警告，称这些行动将造成后果。

“中国不能在南中国海实行军事化，”卡特在旧金山联邦俱乐部（Commonwealth Club）发表演讲时称，“特定的行动将带来特定的后果。”

当被问及可能有什么后果的时候，卡特对记者表示，美军已在向亚太地区加强部署，并计划在直至2020年的数年投入4.25亿美元，用于与该地区国家举行更多联合演习和训练。

卡特称，中国的行动催生了三边协议，而这种三边协议在几年前是“不可想象的”。

美国近几个月在南海实施了数次航行自由行动。美国海军官员称，他们计划未来进行更多、更复杂的航行自由行动。

卡特称，五角大楼亦计划在2017财年斥资逾80亿美元，用于扩大潜艇编队和水下无人机群的规模。

卡特强调美国军方决心维护全球尤其是南海地区的海上安全。

卡特并批评俄罗斯与中国限制互联网接入，以及政府支持的网络威胁、网络间谍活动和网络犯罪。

卡特在演讲中将中俄做法与他所称美国保护互联网自由的更合理做法进行对比。

“我们不希望与两国中的任何一国发生冲突，”他说道，“但我们也不能对他们显见的目标和行动视而不见。”

他并提到美国对中俄发展反卫星武器感到担忧。（完）