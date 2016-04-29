美国称中国若无视南海仲裁案裁决 其声誉可能“严重”受损

路透华盛顿4月28日（记者 David Brunnstrom） - 美国周四称，若中国无视海牙国际仲裁法庭就菲律宾提请的南海仲裁案即将作出的裁决，其声誉有“严重”受损的风险，同时敦促东南亚国家支持该裁决。

海牙国际仲裁法庭料于数周内就南海仲裁案作出裁决。

外界广泛预期海牙国际仲裁法庭将作出有利于菲律宾的裁决。该裁决可能大大加剧地区紧张关系，因中国表示海牙国际仲裁法庭对菲律宾提请仲裁事项没有管辖权。海牙国际仲裁法庭根据《联合国海洋法公约》仲裁此案，中国是该公约的缔约国。

美国副国务卿布林肯（Antony Blinken）在美国众议院听证会上表示，中国“两者无法兼得”，不能作为《联合国海洋法公约》的缔约国，同时又抵制其条款，包括抵制“任何仲裁裁决的约束性”。

“中国要作出决定，”他说道。“（如果）中国无视裁决……其声誉可能严重受损，并有可能进一步疏离该地区国家并促使这些国家进一步靠近美国。”

华府一直在努力游说，期冀各国声明海牙国际仲裁法庭的裁决必须有约束力。海牙国际仲裁法庭没有执法权，其裁决过去曾遭无视。

布林肯称，美国努力加强东南亚国家联盟（东盟），使其作为一家“可能在数量上感觉力量更强一些的”组织，以应对南海问题等难题。

布林肯提到2月的美国东盟峰会。峰会上奥巴马与东盟领导人就领土争议应通过法律途径和平解决达成一致。

“我们期待东盟像在那次峰会上那样，对这些基本原则表达支持，且我们希望看到仲裁裁决发布时东盟也这么做。”布林肯说道。

中国周日称，已与东盟成员国--文莱、柬埔寨和老挝就南海领土争议不应影响东盟与中国的关系达成一致。（完）