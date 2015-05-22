美国称将继续在南海进行空中和海上巡逻

路透华盛顿5月21日 （记者 David Brunnstrom） - 美国周四称，将继续在南海国际水域进行空中和海上巡逻。中国海军周三向飞到中国正在开展建设活动的南海岛礁上空的一架美军侦察机发出多次警告，要求其离开该区域。

据当时在美国P-8“波塞冬”巡逻机上的美国有线电视新闻网（CNN）记者，中国海军对这架在南海执行任务的飞机发出了八次警告。

美国国务院负责亚太事务的助理国务卿拉塞尔在华盛顿的新闻发布会上表示，美国的侦察飞行是“完全适当的”，且美国海军和军机将“继续完全行使”在国际水域和空域执行任务的权利。

他称，美国将进一步维护所有国家在国际水域和空域通行的能力。

“任何正常人都不会试图阻止美国海军执行任务--这可不是一个好赌注，”他说道。

“但仅美国的一架军机能够飞越国际水域还不够，即使存在挑战或者质询……我们认为每个国家和所有人都应不受限制地在国际水域和空域通行。”

中国外交部发言人洪磊答复相关提问时称，“不掌握你所说的具体情况”。

“中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中方有权对有关海空情况进行监控，防止出现危害中国国家安全的情况和海空意外事件，”洪磊在例行记者会上表示。“中方敦促有关国家切实尊重中方主权和权益。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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