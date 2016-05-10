美军舰驶入南海永暑礁12海里水域

路透5月10日 - 美国国防部官员称，一艘美国军舰周二驶入南海永暑礁附近海域。

国防部发言人乌尔班（Bill Urban）称，美国海军“威廉·P·劳伦斯号”导弹驱逐舰执行航行自由行动，驶入中国控制的永暑礁12海里范围内，旨在“挑战某些声索方在南中国海的过度主权主张。”

“这种过度的主权主张不符合联合国海洋法公约体现的国际法准则，因其试图限制美国及所有国家有权行使的航行权利。”乌尔班在电邮声明中称。

“（美方）此次航行前未通知任何声索方，这符合我们的一贯做法及国际法。”（完）