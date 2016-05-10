美军舰驶入南海永暑礁12海里水域

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透5月10日 - 美国国防部官员称，一艘美国军舰周二驶入南海永暑礁附近海域。
国防部发言人乌尔班（Bill Urban）称，美国海军“威廉·P·劳伦斯号”导弹驱逐舰执行航行自由行动，驶入中国控制的永暑礁12海里范围内，旨在“挑战某些声索方在南中国海的过度主权主张。”
“这种过度的主权主张不符合联合国海洋法公约体现的国际法准则，因其试图限制美国及所有国家有权行使的航行权利。”乌尔班在电邮声明中称。
“（美方）此次航行前未通知任何声索方，这符合我们的一贯做法及国际法。”（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。