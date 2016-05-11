美军舰驶入南海永暑礁12海里水域 中方回应（更新版2）

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
（新增中国国防部回应。）
路透北京/香港5月10日（记者 Michael Martina/Greg Torode/白宾）
-美国国防部官员称，一艘美国军舰周二驶入南海永暑礁附近海域。中国外交部就此回应称，这是美国军舰的非法行动，损害地区和平稳定。
国防部发言人乌尔班（Bill Urban）称，美国海军“威廉·P·劳伦斯号”导弹驱逐舰执行航行自由行动，驶入中国控制的永暑礁12海里范围内，旨在“挑战某些声索方在南中国海的过度主权主张。”
“这种过度的主权主张不符合联合国海洋法公约体现的国际法准则，因其试图限制美国及所有国家有权行使的航行权利。”乌尔班在电邮声明中称。
“（美方）此次航行前未通知任何声索方，这符合我们的一贯做法及国际法。”
中国外交部发言人陆慷称，美国“劳伦斯”号驱逐舰未经中国政府许可，非法进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域。他表示，中方有关部门依法对美方舰艇采取了监视、跟踪和警告措施。
他在例行记者会上表示，“美方军舰有关行为威胁了中国主权和安全利益，危及了岛礁人员及设施安全，损害着地区和平稳定。”
中国国防部称，中国军方当即采取应对行动，海军航空兵2架歼-11战斗机、1架运-8警戒机紧急升空，赴相关海域巡逻警戒，“广州”号导弹驱逐舰、“绵阳”号导弹护卫舰和“临汾”号护卫舰迅即对美军舰进行识别查证，并予以警告驱离。 （完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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