美军舰驶入南海永暑礁12海里水域 中方回应（更新版2）

（新增中国国防部回应。）

路透北京/香港5月10日（记者 Michael Martina/Greg Torode/白宾）

-美国国防部官员称，一艘美国军舰周二驶入南海永暑礁附近海域。中国外交部就此回应称，这是美国军舰的非法行动，损害地区和平稳定。

国防部发言人乌尔班（Bill Urban）称，美国海军“威廉·P·劳伦斯号”导弹驱逐舰执行航行自由行动，驶入中国控制的永暑礁12海里范围内，旨在“挑战某些声索方在南中国海的过度主权主张。”

“这种过度的主权主张不符合联合国海洋法公约体现的国际法准则，因其试图限制美国及所有国家有权行使的航行权利。”乌尔班在电邮声明中称。

“（美方）此次航行前未通知任何声索方，这符合我们的一贯做法及国际法。”

中国外交部发言人陆慷称，美国“劳伦斯”号驱逐舰未经中国政府许可，非法进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域。他表示，中方有关部门依法对美方舰艇采取了监视、跟踪和警告措施。

他在例行记者会上表示，“美方军舰有关行为威胁了中国主权和安全利益，危及了岛礁人员及设施安全，损害着地区和平稳定。”

中国国防部称，中国军方当即采取应对行动，海军航空兵2架歼-11战斗机、1架运-8警戒机紧急升空，赴相关海域巡逻警戒，“广州”号导弹驱逐舰、“绵阳”号导弹护卫舰和“临汾”号护卫舰迅即对美军舰进行识别查证，并予以警告驱离。 （完）