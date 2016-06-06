美国务卿克里告诫中国勿设南海防空识别区

路透乌兰巴托6月5日 - 美国国务卿克里周日称，中国若在南海划设防空识别区，将被美国视为“挑衅及破坏稳定的行为”。

海牙国际仲裁法庭预计将在几周后就菲律宾提请的南海仲裁案作出裁决，美国官员曾表示，担心此项裁决可能促使中国宣布在南海划设防空识别区。

“我们会将在南海划设防空识别区视为挑衅且破坏稳定的行为，这种做法当然会导致紧张局势升温，并令人严重质疑中国寻求外交途径解决南海领土争端的承诺。”克里出访蒙古国时说道。

“因此我们呼吁中国不要采取单边的挑衅行动。”克里此行下一站就是中国。

中国未确认、也未否认计划在南海设立防空识别区，称相关决定取决于面临安全威胁的程度，并称划设防空识别区是主权国家的权利。（完）