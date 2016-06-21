美海军高官称希望东亚航母部署可阻遏破坏地区稳定的意图

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透华盛顿6月20日 （记者 David Brunnstrom/Matt Spetalnick） - 美国海军作战部长理查德森（John Richardson）周一称，希望两艘航母在东亚参与训练任务的部署，能阻遏任何破坏该地区稳定的意图。
海牙仲裁法庭不久将就南海仲裁案作出裁决之际，美国“约翰·C·斯坦尼斯号”和“罗纳德·里根号”两艘航母周末在菲律宾以东海域开始联合演习，展示美国军力。
理查德森告诉华盛顿智库“新美国安全中心”（Center for a New American Security），美国在同一水域部署两个航母战斗群的情况并不常见，这是美国致力于地区安全的讯号。
他提到上周美国第二艘航母进入地中海的类似部署，近期正值美国官员就俄罗斯海上扩张发出警告。
“在这里以及地中海，都是在对地区内所有人传递出一个讯号，即我们致力于（该地区），我们会在那里，既是因为我们的盟友，想让他们安心，也是因为所有意图破坏地区稳定的人。”他对“新美国安全中心”称。
“我们也希望传递出威慑讯号。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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