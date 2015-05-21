中国海军警告美军侦察机 要其离开南海争议地区--CNN

(本文由路透中文网编译提供)

路透5月21日 - 据美国有线电视新闻网（CNN），中国海军向飞到中国正在开展建设活动的南海岛礁上空的一架美军侦察机发出八次警告，要求其离开该区域。CNN的人员当时就在这架美国侦察机上。

其中有一次，当美军飞行员回应称飞机是在飞经国际领空时，一名中国无线电通信员恼怒地表示：这是中国海军，请离开！

CNN称，这架P-8“波塞冬”海上反潜巡逻机当时最低飞行高度为15,000英尺（4,500米）。P-8“波塞冬”是美军最先进的侦察机。

这起事件，加上最近中国曾警告菲律宾空军和海军飞机从南海有争议地区离开，表明中国正在其新建设的南海岛屿外划设军事禁区。

一些安全专家担忧发生冲突的风险，尤其是上周一名美国官员称，美国国防部正考虑向南海争议岛礁附近派出军舰和战机，以维护南海航行自由。

CNN播放了P-8“波塞冬”拍下的视频，视频显示该机飞经的新岛屿上一派繁忙的建设和挖泥活动，岛屿附近还有中国军舰。

CNN称，这是五角大楼首次解密有关中国（在南海的）建设活动视频，也是五角大楼首次放出美国飞机遭到警告的录音。

“就在不到30分钟前，我们被警告了，警告我们的是中国海军，”美国驻亚洲侦察机指挥官麦克·帕克（Mike Parker）海军上校向机上的CNN工作人员表示。（完）