美参议员麦凯恩寻求资助东南亚国家以应对中国挑战

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月29日 - 美国共和党参议员、美国参议院军事委员会主席约翰·麦凯恩（John McCain）建议美国提供数亿美元帮助东南亚国家训练并装备军队，以应对来自中国的领土挑战。
麦凯恩是在《2016美国国防授权法》的一条修正案中提出的此项提议，该修正案名为《南中国海行动》（South China Sea Initiative），预计将于今年晚些时候通过。
该修正案允许未来五年内在“装备、供应、训练和小规模军事建设”方面向印尼、马来西亚、菲律宾、泰国和越南等国提供高达4.25亿美元的资金。
美国参议员军事委员会5月14日以22对4的投票批准了该修正案，暗示其获得了美国两党的强烈支持。该修正案仍需获得参众两院一致通过。美国参众两院将于今年晚些时候对整个法案进行投票。
美国周五称，中国已在南中国海的一个人工岛礁上部署机动火炮系统。麦凯恩称此举“令人不安，令局势升级”。
麦凯恩在胡志明市的新闻发布会上表示，美国需要“采取某些措施，以遏制中国继续此类活动”。
作为亚太再平衡战略的一部分，美国已向该地区部署了更多军事资源，努力加强亚太国家的防御能力，并鼓励亚太国家采取更一致的立场以应对中国。（完）
编译；刘珞焱 发稿：王琛
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