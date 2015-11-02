欧盟称美国在南海岛礁附近巡逻是“行使航行自由”

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔10月30日 - 欧盟周五称，美国派驱逐舰在中国南海人工岛礁附近巡逻是“行使航行自由”。此言可能影响欧盟在下周举行的亚欧外长会议上与中国的会谈。

美国海军“拉森号”驱逐舰周二到中国在南海建设的人工岛礁周边12海里范围内巡逻，中国表示强烈不满和坚决反对。

“美国正在行使他们的航行自由，”欧盟一名高级官员在新闻发布会上表示，呼应了美国的说辞。

美国海军发言人称，该巡逻是美国航行自由行动的一部分，意味着“确保所有国家都享有国际法规定的针对海洋和空域的权力、自由和合法使用机会”。

该官员称，欧盟对中国在有争议海域建造新岛的计划感到关切。对中国的南海领土声索持异议的其他亚洲国家可能会乐见欧盟这一声明。

“欧盟在（南海领土）声索问题上不持立场，但致力于基于国际法准则的海洋秩序，尤其是反映在《联合国海洋法公约》中的准则，”欧盟一名外事发言人在声明中表示。

欧盟正在加强对华关系，期冀吸引中国投资以重振欧盟经济，并正与中国磋商一个双边投资与贸易协议。(完)