法国“葡月号”军舰访问中国南海舰队

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月28日 - 中国军方周三称，一艘法国军舰在中国湛江靠岸，开始对中国南海舰队进行为期四天的访问。
《解放军报》报导称，法国海军“葡月号”导弹护卫舰周二上午驶入广东湛江某军港，开始对南海舰队进行为期4天的友好访问。
简短报导中称，“葡月号”将参加围绕《海上意外相遇规则》展开的海上实兵演练，两国海军还将互相参观军舰，并开展足球比赛等联谊活动。
报导称，这将增强两国海军间的相互理解与互信合作。
据报导，这是“葡月号”第八次访问中国。下周法国总统奥朗德将访华。
本周稍早，美国一艘驱逐舰进入中国南海人工岛礁附近海域，中方对此表示强烈不满和坚决反对。（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。