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时事要闻 | 2015年 10月 28日 星期三 13:33 BJT

法国“葡月号”军舰访问中国南海舰队

路透北京10月28日 - 中国军方周三称，一艘法国军舰在中国湛江靠岸，开始对中国南海舰队进行为期四天的访问。

《解放军报》报导称，法国海军“葡月号”导弹护卫舰周二上午驶入广东湛江某军港，开始对南海舰队进行为期4天的友好访问。

简短报导中称，“葡月号”将参加围绕《海上意外相遇规则》展开的海上实兵演练，两国海军还将互相参观军舰，并开展足球比赛等联谊活动。

报导称，这将增强两国海军间的相互理解与互信合作。

据报导，这是“葡月号”第八次访问中国。下周法国总统奥朗德将访华。

本周稍早，美国一艘驱逐舰进入中国南海人工岛礁附近海域，中方对此表示强烈不满和坚决反对。（完）

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