法国“葡月号”军舰访问中国南海舰队

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月28日 - 中国军方周三称，一艘法国军舰在中国湛江靠岸，开始对中国南海舰队进行为期四天的访问。
《解放军报》报导称，法国海军“葡月号”导弹护卫舰周二上午驶入广东湛江某军港，开始对南海舰队进行为期4天的友好访问。
简短报导中称，“葡月号”将参加围绕《海上意外相遇规则》展开的海上实兵演练，两国海军还将互相参观军舰，并开展足球比赛等联谊活动。
报导称，这将增强两国海军间的相互理解与互信合作。
据报导，这是“葡月号”第八次访问中国。下周法国总统奥朗德将访华。
本周稍早，美国一艘驱逐舰进入中国南海人工岛礁附近海域，中方对此表示强烈不满和坚决反对。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”