美军将领称中国或借岛礁建设在南海建禁飞区

路透华盛顿4月15日（记者 David Brunnstrom） - 美军太平洋司令部司令洛克利尔（Samuel Locklear）周三称，中国最终会在其正在南海建设的前哨地区部署雷达和导弹系统，可能用来在该存在争议的地区设置禁飞区。

海军上将洛克利尔在美国众议院军事委员会的听证会上表示，中国近期一直在南海八个军事前哨地区进行“激进的”填海造地活动和建筑项目。

他还称，这包括在南沙“相当规模的”填海造地以及升级西沙设施等活动。

洛克利尔称，中国在南沙的建设包括为船只提供更好的泊位以及可能在永暑礁建设一个机场。

他表示，这将使中国在该地区可以部署更多巡逻船只，并且设立基地为巡逻船提供补给。

“这将让他们（中国）对目前存在争议的该区域施加更大的影响力。在那里扩大土地，最终还会导致他们部署远程雷达、军队及先进导弹系统等，”他说。

“如果他们还想建立防空区，这也可能是一个平台。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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