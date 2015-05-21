美国副国务卿称中国南海填海行动破坏稳定 中方称美方臆断站不住脚

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透雅加达5月20日 - 美国副国务卿布林肯（Antony Blinken）在印尼雅加达的记者会中表示，中国在南中国海争议岛礁周边的填海行为正损害到该地区的自由与稳定，制造紧张氛围甚至可能引发冲突。
近期拍到的卫星图片显示中国在南沙群岛争议区域的填海活动进展迅速，并在建设可供军用的简易机场，可能另建第二座。
“中国寻求在岛礁之外的主权，重新划分该区域的海上边界，正侵蚀到地区的互信，损害投资者的信心，”布林肯周三在记者会表示。
“其行为恐树立大国可以自由欺凌小国的不良先例，制造地区紧张、破坏稳定，甚至可能引发冲突。”
在周四中国外交部例行记者会上被问到如何评价布林肯此番言论时，中国外交部发言人洪磊敦促美方恪守在主权争议问题上不选边站队的承诺，不发表不负责任的言论。
“美方的臆断站不住脚，”洪磊表示。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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