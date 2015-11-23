美国海军官员称很可能在年底前再次巡航南海

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿11月20日 - 美国海军高官周五称，美国海军很可能在年底前再次到中国在南海建设的人工岛周围12海里范围内巡航。
上月，美国“拉森”号导弹驱逐舰深入中国在南沙群岛建设的人工岛周边巡航，引发中国的强烈愤怒。
上述海军官员称，美国海军下次到南沙群岛巡航的时间很可能就在12月。
美国总统奥巴马到菲律宾参加亚太经合组织（APEC）领导人峰会前，两架美国B-52轰炸机亦飞临中国在南海建设的人工岛附近。
奥巴马周四要求中国停止在南海的填海造地活动。
中国国防部网站发布的消息称，中国海军司令员吴胜利周四会见来访的美国海军太平洋舰队司令斯科特·斯威夫特（Scott Swift）时称，中国海军对美方挑衅行为进行了严密监视、多次提出警告，并从维护两国关系大局出发保持了极大克制。
根据中国国防部网站公告，吴胜利称：“如果美方不顾中方反对一再挑衅，我们有能力扞卫国家主权和安全。”（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。