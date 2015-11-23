美国海军官员称很可能在年底前再次巡航南海

路透华盛顿11月20日 - 美国海军高官周五称，美国海军很可能在年底前再次到中国在南海建设的人工岛周围12海里范围内巡航。

上月，美国“拉森”号导弹驱逐舰深入中国在南沙群岛建设的人工岛周边巡航，引发中国的强烈愤怒。

上述海军官员称，美国海军下次到南沙群岛巡航的时间很可能就在12月。

美国总统奥巴马到菲律宾参加亚太经合组织（APEC）领导人峰会前，两架美国B-52轰炸机亦飞临中国在南海建设的人工岛附近。

奥巴马周四要求中国停止在南海的填海造地活动。

中国国防部网站发布的消息称，中国海军司令员吴胜利周四会见来访的美国海军太平洋舰队司令斯科特·斯威夫特（Scott Swift）时称，中国海军对美方挑衅行为进行了严密监视、多次提出警告，并从维护两国关系大局出发保持了极大克制。

根据中国国防部网站公告，吴胜利称：“如果美方不顾中方反对一再挑衅，我们有能力扞卫国家主权和安全。”（完）