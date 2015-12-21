美国B-52轰炸机进入中国南沙岛礁邻近空域 中方提出抗议

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿12月18日（记者 David Alexander） - 五角大楼周五称，正在审视中国有关美国B-52轰炸机近期进入中方有关岛礁邻近空域的抗议。
五角大楼发言人比尔·厄本（Bill Urban）称，美国经常派遣B-52轰炸机在该地区执行训练任务，但是并无飞入任何人工岛周围12海里区域上空的计划。
“这不是一次自由通行的行动，”厄本称。他指的是美国海军进行的旨在挑战美国所谓的他国过度领土声索的常规行动。
“中方已经就最近（美方）一次训练任务的飞行线路提出关切，”厄本称。“我们正在调查此事。”
中国国防部周六在官网发布声明称，中国军队对美军机活动保持了严密监视；守礁部队高度戒备，对美军机予以警告驱离。
中国国防部称，“美方的所作所为是一种严重的军事挑衅行为……要求美方立即采取必要措施杜绝此类危险行动发生，不要影响破坏两国两军关系。”（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。