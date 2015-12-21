美国B-52轰炸机进入中国南沙岛礁邻近空域 中方提出抗议

路透华盛顿12月18日（记者 David Alexander） - 五角大楼周五称，正在审视中国有关美国B-52轰炸机近期进入中方有关岛礁邻近空域的抗议。

五角大楼发言人比尔·厄本（Bill Urban）称，美国经常派遣B-52轰炸机在该地区执行训练任务，但是并无飞入任何人工岛周围12海里区域上空的计划。

“这不是一次自由通行的行动，”厄本称。他指的是美国海军进行的旨在挑战美国所谓的他国过度领土声索的常规行动。

“中方已经就最近（美方）一次训练任务的飞行线路提出关切，”厄本称。“我们正在调查此事。”

中国国防部周六在官网发布声明称，中国军队对美军机活动保持了严密监视；守礁部队高度戒备，对美军机予以警告驱离。

中国国防部称，“美方的所作所为是一种严重的军事挑衅行为……要求美方立即采取必要措施杜绝此类危险行动发生，不要影响破坏两国两军关系。”（完）