美众议院议长称南海争端凸显美国需要强大的海军

路透华盛顿1月7日 - 美国众议院议长莱恩（Paul Ryan）周四称，南海局势紧张凸显了美国保持强大海军以作为一种威慑力的必要性。莱恩批评奥巴马政府的相关提案，称这会令美国海军舰队减少。

“这正表明，我们需要强大的海军。”莱恩在新闻简布会上说。“我们不应当有将我们船舰数量减至一战前水平的总统提案。这意味着我们需要强大的军力、强大的海军，需要我们目前没有的真正的外交政策。”（完）