美众议院议长称南海争端凸显美国需要强大的海军

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿1月7日 - 美国众议院议长莱恩（Paul Ryan）周四称，南海局势紧张凸显了美国保持强大海军以作为一种威慑力的必要性。莱恩批评奥巴马政府的相关提案，称这会令美国海军舰队减少。
“这正表明，我们需要强大的海军。”莱恩在新闻简布会上说。“我们不应当有将我们船舰数量减至一战前水平的总统提案。这意味着我们需要强大的军力、强大的海军，需要我们目前没有的真正的外交政策。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。