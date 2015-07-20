美军太平洋舰队司令称参加了南海例行侦察飞行

美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗 誓言“美国优先”
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透首尔7月20日（记者 James Pearson） - 美军太平洋舰队司令斯威夫特（Scott Swift）称他周六参加了在南中国海上空的例行侦察飞行，并指出美国致力于维护该地区的航行自由。
斯威夫特周一在首尔的记者圆桌会议上证实，他参加了一架波音P-8侦察机执行的七小时的飞行任务，但没有透露该飞行任务的具体详情。
今年5月，针对美方一架P-8侦察机搭载CNN团队在南中国海上空飞行一事，中国方面回应称美方的举动十分危险且不负责任。
斯威夫特称，这与早前搭载CNN团队的飞行一样，属于例行活动。他未透露中方是否对周六的巡逻飞行做出回应。
路透就此向中国外交部及国防部寻求置评，后者没有立即回复。
“我们在该地区普遍有部署军力，以表明美国确保航行自由的承诺，”斯威夫特说。他还称，这次飞行让他“亲身”体验了太平洋舰队新的作战能力。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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