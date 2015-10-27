美国派驱逐舰在中国南海人工岛礁附近巡逻

路透东京/华盛顿10月27日 （记者 Tim Kelly/Andrea Shalal/David Brunnstrom） - 美国国防部一名官员称，美国海军派出一艘导弹驱逐舰，前往中国在南海所建人工岛礁周边12海里范围内。

该官员称，“拉森号”驱逐舰在渚碧礁和美济礁附近执行巡逻任务。

“（巡逻）任务已开始……将在数小时内完成。”这位要求匿名的官员称。

另一美国国防官员表示，此次行动将掀开美国挑战中国南海主权主张的一系列行动序幕。

这名官员早些时候称，美国海军可能派出P-8A和P-3侦察机，与“拉森号”一起执行此次任务。美军P-8A和P-3侦察机经常在该区域侦察。

此次巡逻行动是迄今为止美国对中国南海主权主张发起的最重大挑战，必将引发中国的强烈不满。中国本月称，中方绝不允许任何国家以维护航行和飞越自由为名侵犯中国在南沙群岛的领海和领空。

中国外交部长王毅在北京出席中日韩研讨会期间，有境外媒体问及美军将派遣军舰进入中国南海岛礁12海里一事。王毅表示：“关于此事，我们正在核实当中，如果属实，我们奉劝美方三思而后行，不要轻举妄动，不要无事生非。”

美国官员称，美国未来数周还将开展更多次巡逻行动，也可能在越南和菲律宾在南沙建造的设施附近巡逻。

“这将是经常性的，并非一次性事件，”该官员称，“这并非单独针对中国。”

白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称具体相关行动应向五角大楼询问，但称美国已向中国明确指出南海商贸自由的重要性。

“有数以十亿计美元的商贸取道该地区，”厄内斯特在新闻发布会上表示，“确保商贸自由……对全球经济至关重要。”（完）