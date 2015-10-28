美国派驱逐舰在中国南海人工岛礁附近巡逻 中方作出强烈回应

路透北京/华盛顿10月27日 （记者 白宾/Andrea Shalal） - 美国海军“拉森号”驱逐舰周二到中国在南海建设人工岛礁周边12海里范围内巡逻，中国表示强烈不满和坚决反对。

中国称，中方对美方舰艇实施了监视、跟踪和警告，并召见美国驻华大使提出严正交涉和强烈抗议。

“拉森号”驱逐舰的巡逻行动是迄今为止美国对中国南海主权主张发起的最重大挑战。

美国派出“拉森号”之前奥巴马政府进行了数月慎重考虑，而这次巡逻行动或加剧南海的紧张局势。

美国国防部一名官员称，“拉森号”也进入了人工岛周边12海里范围内巡逻。他们称，这类“航行自由”巡逻预计将变得更为频繁。越南和菲律宾也声称对南海这片水域拥有主权。

中国国防部称，中国海军“兰州”号导弹驱逐舰和“台州”号巡逻舰对美舰依法予以警告。

中国国防部称，“美军舰放着宽阔的国际航道不走，专门绕道进入中方驻守岛礁近岸水域炫耀武力，是对国际法上‘航行自由’的一种滥用”，并称“美方作为域外国家派军舰进入南海挑衅中国国家安全，严重破坏了地区的和平稳定，是意图制造南海地区军事化的胁迫行动”。

美国国防部长卡特周二向美参议院军事委员会作证时，最初仅表示美国海军已在南海执行任务，但在议员询问之后，卡特称，“拉森号”经过了一座中国人造岛屿12海里范围内。

中国外交部称，外交部副部长张业遂召见美驻华大使博卡斯，称“美方不顾中方近来多次严正交涉和再三劝阻，派‘拉森’号军舰非法进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域”，张业遂称这是“极不负责任”的行为。

中国外交部称，“对于任何国家的蓄意挑衅，中方将采取一切必要措施予以坚决应对”。

中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表示，“如果有关方面一再在本地区制造紧张，无事生非，最终也许会使中方不得不得出这样一个结论，那就是我们确实有必要加强、加快相关能力建设”。

美国国务院发言人柯比（John Kirby）在例行记者会上称，“将此事先搁一边，美中关系极其重要，我们希望看到美中关系继续改善，并朝向利于两国和该地区的方向发展”。

上述美国防官员称，一艘中国船只在安全距离之外跟踪“拉森号”，在72英里的航程中双方没有发生意外遭遇。

“我预期这将成为（美国在）南海的常规行动，”该官员称。“这种行动不应被视为挑衅。”

该官员称，在此巡逻之前，“拉森号”已遭中国船只追踪数周。

白宫发言人舒尔茨（Eric Schultz）周二被问及“拉森号”的巡逻时称，他不能讨论有关军事行动的细节，但称：“我们的航行自由行动没有宣称美国的任何特定权利。”（完）