五角大楼官员称美国南海巡逻行动遭到白宫和美国务院“一再耽搁”

路透华盛顿10月28日 （记者 Andrea Shalal/Matt Spetalnick/David Brunnstrom） - 美国海军“拉森号”驱逐舰周二到中国在南海建设的人工岛礁周边12海里范围内巡逻，对中国南海主权主张发起挑战。此前数月，美国国防部一些官员所称的白宫和美国国务院在批准巡逻行动上的不必要的耽搁，让美国国防部内部感到受挫。

早在5月中旬，在美国国防部长卡特要求采取行动回应中国在南海的快速建设之后，五角大楼就在考虑派出军机和战舰前往中国在南海的人工岛屿附近以维护航行自由原则。

美国最终在本周二派出“拉森号”驱逐舰，进入渚碧礁周边12海里范围内巡逻，中国表示强烈不满和坚决反对。此举或加剧中美紧张关系。

路透的报导显示，美国内部围绕巡逻行动展开了长时间的激烈辩论，这似乎与华府坚称这只不过是另一次例行的航行自由行动相矛盾。

据美国一些官员和安全专家，巡逻行动之前数月的辩论让北京有时间强化其立场并夸大美国的巡逻行动。

华府的谨慎亦令日本和菲律宾的一些军方官员不安，令人担心中国在南海的雄心可能将不受抑制。

美国国防部一位要求匿名的官员称，五角大楼和美军官员为执行巡逻作好准备已有数月时间，但遭到白宫和国务院的“一再耽搁”。

该官员称，白宫和国务院都想避免造成这样的印象，即巡逻行动是针对其他事件的回应，譬如美国人事管理局（OPM）的2,100万个人数据遭窃取的事件，该事件被指与中国黑客有关。中国否认参与该攻击。

“这种担忧是，如果我们看起来像是回应中国人做的某些事情，那我们宣称这种巡逻行动是国际法的问题以及我们在南海航行的权利就可能遭到削弱，”该官员称。

对于该巡逻行动为何花这么长时间才执行的询问，美国国务院未作正式回应。白宫拒绝对此发表正式评论。（完）