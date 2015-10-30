中美海军高层进行视频通话 同意保持对话以避免发生冲突

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京/华盛顿10月29日 （记者 Megha Rajagopalan/Andrea Shalal） - 中美海军高层周四进行了视频通话。一名美国官员称，双方同意保持对话并遵守《海上意外相遇规则》规定以避免冲突。
该官员称，美国海军作战部长理查森（John Richardson）周四同中国海军司令员吴胜利举行对话之后，美国和中国船只的预定港口访问以及美国海军高级官员对中国的预定访问，将仍按计划进行。
“那些都没有（改变的）危险。没有取消任何东西，”该官员称。
双方官员还同意，有必要遵守《海上意外相遇规则》的条款。
“他们一致同意，当在海上近距离接触时，双方继续遵守《海上意外相遇规则》的条款非常重要，以避免发生误解和任何形式的挑衅，”该官员称。
美国海军“拉森号”驱逐舰周二到中国在南海建设的人工岛礁周边12海里范围内巡逻，中国表示强烈不满和坚决反对。此次视频通话是为了缓解中美紧张关系。
美国海军发言人强调了华府的立场，即美国的航行自由行动是为了“确保所有国家都享有国际法规定的针对海洋和空域的权力、自由和合法使用机会”。
中国未对该会谈立刻置评。中国国防部发言人早些时候称，吴胜利将在会上就美军舰擅自进入中国南沙有关岛礁近岸水域，向美方表达严正立场。
“我们奉劝美方不要在错误的道路上越走越远，”中国国防部发言人杨宇军表示。“如果美方一意孤行的话，我们将根据需要采取一切必要措施。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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