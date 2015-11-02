美国防长称南海争议增加了对美国维护地区安全的需求

路透韩国乌山空军基地11月1日 （记者 Yeganeh Torbati） - 美国国防部长卡特周日称，南海的领土争议导致该地区的国家对美国维护地区安全的需求增加。

美国海军“拉森号”驱逐舰上周二进入中国在南海建设的人工岛礁周边12海里范围内巡逻，是迄今为止美国对中国南海主权主张发起的最严重挑战。

此举引发中国强烈不满和坚决反对。中国称，若美海军不停止在南海进行中方所谓的“挑衅行动”，可能导致擦枪走火。

“对南海主权声索争议的关注，以及这些争议的突出，正导致该地区的许多国家想要加强与美国的安全合作，”卡特在前往韩国途中向记者表示。

卡特称，即将于马来西亚举行的防务峰会将讨论南海问题的进展，“去年最值得注意的是中国空前的填海造地速度和军事活动”。

卡特周一与韩国国防部长举行会谈，聚焦美韩对朝核及导弹计划的回应。

卡特之后将飞往马来西亚，会见东南亚各国国防部长，中国国防部长常万全亦将与会。（完）