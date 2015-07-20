美军太平洋舰队司令称参加了南海例行侦察飞行

路透首尔7月20日 - 美军太平洋舰队司令斯威夫特(Scott Swift)称他周六参加了在南中国海上空的例行侦察飞行，并指出美国致力于维护该地区的航行自由。

斯威夫特周一在首尔的记者圆桌会议上证实，他参加了一架波音P-8侦察机执行的七小时的飞行任务，但没有透露该飞行任务的具体详情。

今年5月，针对美方一架P-8侦察机搭载CNN团队在南中国海上空飞行一事，中国方面回应称美方的举动十分危险且不负责任。

斯威夫特称，这与早前搭载CNN团队的飞行一样，属于例行活动。他未透露中方是否对周六的巡逻飞行做出回应。

路透就此向中国外交部及国防部寻求置评，后者没有立即回复。

“我们在该地区普遍有部署军力，以表明美国确保航行自由的承诺，”斯威夫特说。他还称，这次飞行让他“亲身”体验了太平洋舰队新的作战能力。(完)