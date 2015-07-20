美军太平洋舰队司令称参加了南海例行侦察飞行

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透首尔7月20日 - 美军太平洋舰队司令斯威夫特(Scott Swift)称他周六参加了在南中国海上空的例行侦察飞行，并指出美国致力于维护该地区的航行自由。
斯威夫特周一在首尔的记者圆桌会议上证实，他参加了一架波音P-8侦察机执行的七小时的飞行任务，但没有透露该飞行任务的具体详情。
今年5月，针对美方一架P-8侦察机搭载CNN团队在南中国海上空飞行一事，中国方面回应称美方的举动十分危险且不负责任。
斯威夫特称，这与早前搭载CNN团队的飞行一样，属于例行活动。他未透露中方是否对周六的巡逻飞行做出回应。
路透就此向中国外交部及国防部寻求置评，后者没有立即回复。
“我们在该地区普遍有部署军力，以表明美国确保航行自由的承诺，”斯威夫特说。他还称，这次飞行让他“亲身”体验了太平洋舰队新的作战能力。(完)
编译 侯雪苹 审校 王凤昌
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-