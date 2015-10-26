美军南海巡逻计划可能加剧中美政治和军事风险

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港10月24日 - 美国可能在数日内派出战舰或者军机到中国在南沙修建的人工岛周边12海里水域内航行，料将加剧中美政治和军事风险。

华盛顿的许多安全专家称，鉴于中国深入南海和其他地方部署力量的雄心，美国所谓的航行自由巡逻必须常规化方能有效。

但其中有些专家称，中国可能会抵制美国进行这种巡逻的企图，双方的政治和军事风险或加剧。这些专家称，中国海军可能尝试阻拦或者包围美国船只，或造成局势升级。

华盛顿方面就2012年来首次在中国军事前哨附近进行上述巡逻的辩论已经持续数月，许多（美国的）地区安全专家和前海军官员称，美国政府可能不愿意经常进行这种巡逻活动。

他们还表示，尽管对南海的航行自由感到关切，但是日本和澳大利亚等美国的盟国不太可能跟随美国，直接对中国发起挑战。

“这不可能是一次性的，”新加坡东南亚研究所的南海问题专家斯托里（Ian Storey）说道。

“美国海军将不得不定期进行这类巡逻才能强化他们要发出的讯息。”

在美国国会和军方数月来的压力下，奥巴马政府已经表示，将测试中国对该地区的领土声索。但华府尚未给出时间框架。

“我认为我们的态度一直非常明确--那就是我们打算这么做，”美国国务院发言人Mark Toner上周一向记者表示。(完)