美国B-52轰炸机进入中国南沙岛礁邻近空域 中方提出抗议

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月21日（记者 David Alexander） - 五角大楼周五称，正在审视中国有关美国B-52轰炸机近期进入中方有关岛礁邻近空域的抗议。
五角大楼发言人比尔·厄本（Bill Urban）称，美国经常派遣B-52轰炸机在该地区执行训练任务，但是并无飞入任何人工岛周围12海里区域上空的计划。
“这不是一次自由通行的行动，”厄本称。他指的是美国海军进行的旨在挑战美国所谓的他国过度领土声索的常规行动。
“中方已经就最近（美方）一次训练任务的飞行线路提出关切，”厄本称。“我们正在调查此事。”
中国国防部周六在官网发布声明称，中国军队对美军机活动保持了严密监视；守礁部队高度戒备，对美军机予以警告驱离。
中国国防部称，“美方的所作所为是一种严重的军事挑衅行为……要求美方立即采取必要措施杜绝此类危险行动发生，不要影响破坏两国两军关系。”(完)
编译：王凤昌 发稿：程芳
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。