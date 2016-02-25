（修正）美国海军高官称将增加在南海的“航行自由”行动

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
（修正标题和内文第一段措辞，改为“‘航行自由’行动”。）
路透华盛顿2月24日（记者 Idrees Ali）-美国太平洋司令部司令哈里斯周三称，美国将增加在南海的“航行自由”行动。
他在出席美国众议院军事委员会听证会时表示，“我们将采取更多行动，今后将以更加复杂的方式进行……我们将在国际法允许的任何地方进行飞越、巡航和其他行动。”
“我们必须继续在南海采取行动，以表明南海海域及其上空是国际的，”哈里斯称。
哈里斯周二表示，中国在南海部署导弹和雷达，是在军事上主宰东亚的努力，这正在改变南海的军事行动环境。
他指出，中国“明显在将南海军事化……除非相信地球是平的，否则就难以否认这一事实。”
中国称在南海的军事设施是合法的和适当的，中国外长王毅周二称，中方希望今后少一些抵近侦察的挑衅，少一些先进武器的炫耀。
美国白宫发布的声明称，王毅周三会见了美国国家安全顾问赖斯，双方“坦率地讨论”了海上问题。声明表示，赖斯强调美国强烈支持自由航行，敦促中方解决地区关切。
当被问及可以更多采取何种行动以阻止南海军事化时，哈里斯表示，尽管向该地区派驻另一支航母编队存在明显的“财政、外交和政治阻力”，美国或可以部署更多海军装备。
“我们也许可以考虑向那里派出（攻击型）潜艇，也可以增派驱逐舰……在不考虑派出完整的航母编队到西太平洋的情况下，我们能够做的还很多，”他说道。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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