修正 - 美国海军高官称将增加在南海的“航行自由”行动

(修正标题和内文第一段措辞，改为“‘航行自由’行动”；本文由路透中文网编译提供)

记者 Idrees Ali

路透华盛顿2月24日 - 美国太平洋司令部司令哈里斯周三称，美国将增加在南海的“航行自由”行动。

他在出席美国众议院军事委员会听证会时表示，“我们将采取更多行动，今后将以更加复杂的方式进行……我们将在国际法允许的任何地方进行飞越、巡航和其他行动。”

“我们必须继续在南海采取行动，以表明南海海域及其上空是国际的，”哈里斯称。

哈里斯周二表示，中国在南海部署导弹和雷达，是在军事上主宰东亚的努力，这正在改变南海的军事行动环境。

他指出，中国“明显在将南海军事化……除非相信地球是平的，否则就难以否认这一事实。”

中国称在南海的军事设施是合法的和适当的，中国外长王毅周二称，中方希望今后少一些抵近侦察的挑衅，少一些先进武器的炫耀。

美国白宫发布的声明称，王毅周三会见了美国国家安全顾问赖斯，双方“坦率地讨论”了海上问题。声明表示，赖斯强调美国强烈支持自由航行，敦促中方解决地区关切。

当被问及可以更多采取何种行动以阻止南海军事化时，哈里斯表示，尽管向该地区派驻另一支航母编队存在明显的“财政、外交和政治阻力”，美国或可以部署更多海军装备。

“我们也许可以考虑向那里派出（攻击型）潜艇，也可以增派驱逐舰……在不考虑派出完整的航母编队到西太平洋的情况下，我们能够做的还很多，”他说道。 (完)