美海军计划每季在南海人造岛屿附近巡逻两次左右

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月2日 （记者 Andrea Shalal/Idrees Ali） - 美国一名国防官员周一称，美国海军计划每季度在南海人造岛屿12海里范围内进行约两次巡逻，以提醒中国和其他国家美国基于国际法的权利。

“我们每季度将进行两次巡逻，或者略多些。”该官员称。该官员未获授权就美国海军的行动计划公开发言。

“这样的频率刚刚好，既可以让巡逻成为常规，又不至于常常刺痛（他方）。这样可以定期行使我们基于国际法的权利，提醒中国和其他各方我们的观点。”该官员称。

美国副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）周一称，未来美国将进一步展示军方致力于确保该地区的自由航行权利。

“那攸关我们的利益……是为了显示我们将维护航行自由的原则。”罗兹在媒体活动上表示。

罗兹称，目标是达成一个外交框架来解决南海有关争议。

美国海军负责行动、计划和战略的副海军作战部长阿基利诺（John Aquilino）拒绝就美国下次巡逻行动的时间置评。

“我们一直在全球开展这类行动，我们将继续。”他告诉路透。

前文中未具名美国防官员称，美国防部长卡特访问亚洲期间可能会视察一艘美国海军舰艇，但预计不会在海军的航行自由行动期间登船。（完）