麦凯恩呼吁五角大楼澄清“拉森号”南海巡逻行动的法律意图

路透华盛顿11月11日 （记者 David Brunnstrom） - 美国参议院军事委员会主席约翰·麦凯恩（John McCain）呼吁五角大楼公开澄清美国海军“拉森号”驱逐舰上月在中国南海人造岛礁周边12海里范围内巡逻的法律意图。

美国官员上周称，在“拉森号”驱逐舰10月27日的南海巡逻行动期间，美国海军避免了可能进一步加剧中美紧张关系的军事演习，专家称该策略可能将强化而非挑战中国的主权声索。

麦凯恩11月9日致信美国国防部长卡特称，对于美国巡逻行动的目标不应存在误解是至关重要的。

“我认为美国国防部公开澄清该行动以及未来任何具备类似性质的行动背后的法律意图，是至关重要的，”麦凯恩在信中表示。

分析人士称，如果“拉森号”驱逐舰没有进行军事演习，则该巡逻行动可能就会与“无害通过”相似，并可能将强化中国对该岛礁的主权声索。

麦凯恩呼吁卡特澄清“拉森号”巡逻行动意图挑战的是什么过分声索，并澄清“拉森号”当时是否根据“无害通过”原则行动。

五角大楼官员对“拉森号”的行动给出了互相矛盾的描述。

一名美国官员当时向路透表示，“拉森号”的巡逻是“无害通过”行动，但之后称这是错误说法。

五角大楼发言人戴维斯（Jeff Davis）11月4日称，该巡逻行动并非“无害通过”，但第二天被进一步问及时，他拒绝明确重申前一天的说法或进行详细说明。

五角大楼发言人称，五角大楼尚未回应麦凯恩的信件。（完）