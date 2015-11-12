麦凯恩呼吁五角大楼澄清“拉森号”南海巡逻行动的法律意图

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路透华盛顿11月11日 （记者 David Brunnstrom） - 美国参议院军事委员会主席约翰·麦凯恩（John McCain）呼吁五角大楼公开澄清，美国海军“拉森号”驱逐舰上月在中国南海人造岛礁周边12海里范围内巡逻的法律意图。

美国官员上周称，在“拉森号”驱逐舰10月27日的南海巡逻行动期间，美国海军避免了可能进一步加剧中美紧张关系的军事演习，专家称该策略可能将强化而非挑战中国的主权声索。

麦凯恩11月9日致信美国国防部长卡特称，对于美国巡逻行动的目标不应存在误解是至关重要的。

“我认为美国国防部公开澄清该行动，以及未来任何具备类似性质的行动背后的法律意图，是至关重要的，”麦凯恩在信中表示。

分析人士称，如果“拉森号”驱逐舰没有进行军事演习，则该巡逻行动可能就会与“无害通过”相似，并可能将强化中国对该岛礁的主权声索。

麦凯恩呼吁卡特澄清“拉森号”巡逻行动意图挑战的是什么过分声索，并澄清“拉森号”当时是否根据“无害通过”原则行动。

五角大楼官员对“拉森号”的行动给出了互相矛盾的描述。

一名美国官员当时向路透表示，“拉森号”的巡逻是“无害通过”行动，但之后称这是错误说法。

五角大楼发言人戴维斯（Jeff Davis）11月4日称，该巡逻行动并非“无害通过”，但第二天被进一步问及时，他拒绝明确重申前一天的说法或进行详细说明。

五角大楼发言人称，五角大楼尚未回应麦凯恩的信件。（完）